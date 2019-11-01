الموسيقى الإيرانية التقليدية تحلق في سماء موسكو (فيديو)

تقدم دار الموسيقى وسط العاصمة الروسية حفلا لموسيقيين إيرانيين يقدمون، 12 نوفمبر الحالي، برنامجا للموسيقى الإيرانية التقليدية في حفل يحمل عنوان "علياء السماء".

ويصدح بالغناء المغني الإيراني، حسين نور شرق، حيث يقدم قالب الغناء الأحوازي القديم، بمصاحبة آلات الكمان/الربابة الإيرانية (وهي آلة موسيقية وترية تعزف بالقوس، وتشبه إلى حد كبير الربابة الموجودة في حضارات الشرق الأوسط الموسيقية)، التار (آلة موسيقية وترية لها 5 أوتار، وتصنع من التوت للصندوق، الجوز للرقبة، البندق للكاحل، بينما يغطى الصندوق بطبقة رقيقة من تامور الثور)، والسنطور (آلة موسيقية وترية شبيهة بآلة القانون العربية، ولكنها تختلف في طريقة العزف، حيث تستخدم مطرقتان من الخشب للعزف على الأوتار)

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وقد وضع البرنامج، وفقا للتقاليد الموسيقية للشرق الأوسط، حيث تستبدل المقاطع الموسيقية النصوص الشعرية التي عادة ما يلقيها الشاعر بالفارسية، ثم تختلط بأغاني قالب "التصنيف".

وجاء عنوان البرنامج "علياء السماء"، من ألبوم المغني والملحن الموسيقي البارز من القرن العشرين، هومايون خورام، الذي صدر منذ 20 عاما، وكان له عميق الأثر في تطور الموسيقى الإيرانية.

ويمثل الحفل جسرا للتواصل الفني مع ذلك اللون من موسيقى الشعوب، الذي يتمازج مع أنواع مشابهة من الثقافة الموسيقية موجودة في مناطق أذربيجان وأرمينيا واليونان وجورجيا وداغستان، وهي مناطق متاخمة للاتحاد الروسي.

المصدر: وكالات