الشرطة البريطانية تبحث عن كمان بقيمة ربع مليون جنيه إسترليني ترك سهوا في قطار

تبحث الشرطة البريطانية عن كمان عتيق تبلغ قيمته أكثر من 250 ألف جنيه إسترليني (نحو 322 ألف دولار)، نسيه الموسيقي ستيفن موريس داخل قطار كهربائي في العاصمة لندن.

ووفقا لبيان صدر عن شرطة النقل، فقد صعد موريس على متن قطار في محطة فيكتوريا اللندنية في 22 أكتوبر عند الساعة 22:58 بالتوقيت المحلي، ووضع الآلة الموسيقية الموضوعة في محفظتها على حامل الأمتعة الموجود فوق المقاعد.

The search is on to find a 300-year-old violin, which its owner accidentally left on a train. The #violin was one of a few made by David Tecchler in 1709. The instrument is said to be worth £250,000. #music#missingviolinhttps://t.co/MiCDyD3X8C — Rayburn Concert (@RayburnConcert) October 29, 2019

وأضافت أن موريس عندما وصل المحطة التي يقصدها غادر القطار ناسيا أخذ الكمان، موضحة أن "راكبا آخر أخذ الكمان وغادر القطار".

ويعود تاريخ صنع الكمان إلى عام 1709 (عمره 310 أعوام)، وتعد هذه الآلة إحدى القطع القليلة المتبقية مما صنعه ديفيد تيكلر، وهو حرفي ماهر يعتبر رائد صناعة الكمان والتشيلو.

وقال العازف: "فجعت بهذه الخسارة، وبصرف النظر عن قيمة الآلة، إنها مصدر رزقي"، مضيفا: "كنت مجرد وصي عليها، وكنت آمل في أن أنقلها إلى عازف كمان آخر في نهاية المطاف".

المصدر: نوفوستي