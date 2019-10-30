عرض فيلم "الخطيئة" للمخرج الروسي أندريه كونتشالوفسكي في روما

أقيمت السبت 27 أكتوبر في ختام مهرجان روما السينمائي مراسم عرض فيلم "الخطيئة " للمخرج الروسي المعروف، أندريه كونتشالوفسكي.

ويروي الفيلم قصة بضعة أعوام من حياة مايكل أنجلو، بما فيها مرحلة أبدع فيها قبو كنيسة سيستين وتمثال داوود الموجود حاليا في مدينة فلورنسا.

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وحضر مراسم العرض العالمي للفيلم الفنان، ألبرتو تستوني، الذي قام بأداء دور مايكل أنجلو وغيره من الفنانين الإيطاليين المشاركين في تصوير الفيلم بمن فيهم زوجته، يوليا فيسوتسكايا، التي لعبت دورا صغيرا فيه.

يذكر أن فيلم "الخطيئة لم يدخل برنامج مهرجان روما السينمائي وعرض في ختامه في إطار برنامج خاص من شأنه إطلاع الجمهور على روائع السينما المعاصرة.

وعرض العام الجاري في برامج المهرجان كلها 33 فيلما سينمائيا ووثائقيا.

جدير بالذكر أن المخرج الروسي، أندريه كونتشالوفسكي، منح مرتين جائزة "الأسد الفضي" لمهرجان البندقية السينمائي لقاء إخراجه فيلمي "الليالي البيضاء لساعي البريد تريابيتسين"و"الجنة".

المصدر:يانكس





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