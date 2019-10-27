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السعودية.. الطلب الهائل على تذاكر "ليلة سهم" يربك السوق (فيديو)

الثقافة والفن

السعودية.. الطلب الهائل على تذاكر
AFP
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طلب رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ المساعدة من سالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة "روتانا"، وذلك بعد كثرة الطلبات للحصول على تذاكر حفل "ليلة سهم".

ومن المقرر أن يجرى الحفل في الخامس من نوفمبر ضمن احتفالات "موسم الرياض"..

ودفع الطلب المتزايد على التذاكر آل الشيخ إلى طلب المساعدة من الهندي عبر تغريدة في "تويتر".

ورد الهندي على آل الشيخ عبر تغريدة أيضا ووعده بإيجاد حل للموضوع لإرضاء جميع الزبائن.

المصدر: RT+تويتر

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