طلب رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ المساعدة من سالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة "روتانا"، وذلك بعد كثرة الطلبات للحصول على تذاكر حفل "ليلة سهم".

ومن المقرر أن يجرى الحفل في الخامس من نوفمبر ضمن احتفالات "موسم الرياض"..

ودفع الطلب المتزايد على التذاكر آل الشيخ إلى طلب المساعدة من الهندي عبر تغريدة في "تويتر".

أنا مشرف على اللجنة الفنية منذو سنتين تقريباً ... اكثر حفلة مرت علي في طلبات التذاكر حفلة سهم القادمة ... انفجر جوالي ياناس ... اتصرف يا اخوي سالم الهندي ... ١٧ الف تذكره راحت ونفكر نوسع المسرح ل٢٢ الف! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 26, 2019

ورد الهندي على آل الشيخ عبر تغريدة أيضا ووعده بإيجاد حل للموضوع لإرضاء جميع الزبائن.

فعلا طال عمرك شي مو طبيعي طوال عملي في هذا المجال ما مر عليّ هذا الكم من الطلبات ولكن ان شاء الله نحاول نرضي الجميع. https://t.co/beQ50VYJQK — سالم الهندي (@salhendi) October 26, 2019

المصدر: RT+تويتر