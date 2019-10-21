اختفاء ممثل فائز بجائزة سينمائية فرنسية

اختفى في فرنسا الممثل والحائز جائزة "سيزار" السينمائية، جيرالد توماسن.

أفادت بذلك صحيفة "باريزيان" الفرنسية التي قالت إن توماسين البالغ من العمر 45 عاما شوهد آخر مرة في 28 أغسطس الماضي حين ركب قطارا في مدينة روشفورت (مديرية شارينتي البحرية).

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وكان ينبغي أن يحضر في اليوم التالي إلى مدينة ليون الفرنسية للمشاركة في الاستجواب بشأن مقتل موظفة في مكتب البريد حيث تلاحقه الشبهات هو وغيره.

ولم يأت توماسين إلى مركز الشرطة رغم أن أخاه أعلن عن ترقبه الاستجواب بفارغ الصبر كي ترفع عنه كل التهم. وأبلغ محاموه بعد أيام الشرطة عن اختفائه.

وأكدت النيابة العامة في مديرية شارينتي البحرية فتح ملف جنائي بشأن اختفاء الفنان، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيساعد في البحث عنه، لكنه لا يعني أنه وقع ضحية للاختطاف أو العنف.

يذكر أن، جيرالد توماسن شارك لأول مرة في تصوير فيلم "المجرم الصغير" في سن 14 من عمره ونال جائزة سيزار" السينمائية كممثل واعد. لكنه لم يستطع تطوير مسيرته الإبداعية لإدمانه على المخدرات وتعاطي الكحول.

المصدر: نوفوستي