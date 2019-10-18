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رقصة مثيرة تسقط "ليدي غاغا" من على المسرح

الثقافة والفن

رقصة مثيرة تسقط
Reuters FW1F/David Goodman
المغنية الأمريكية الشهيرة ليدي غاغا
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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر تعرض المغنية الأمريكية لحادث سقوط من على خشبة المسرح مؤخرا.

وتبعا للناشطين فقد تعرضت الفنانة لهذه الحادثة في إحدى حفلاتها التي أحيتها مؤخرا في لاس فيغاس، عندما حاولت تأدية رقصة على المسرح مع أحد معجبيها، لتسقط هي والمعجب من على خشبة المسرح.

وعلى "تويتر" قال حساب GagaMediaDotNet "تعرضت الليلة ليدي غاغا لسقطة غير موفقة من على المسرح بعد أن حملها أحد المعجبين وتعثر وسقطا معا.. ومع أن غاغا سقطت من على المسرح وارتمى الشاب فوقها، لكنها نهضت وتابعت العرض. ونأمل أن تكون هي والمعجب بخير".

وأشار موقع ET إلى أنه لا توجد معلومات رسمية حتى الآن فيما إذا كانت قد تعرضت المغنية أو المعجب لإصابات نتيجة السقطة.

المصدر: نوفوستي

 

 

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