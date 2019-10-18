رقصة مثيرة تسقط "ليدي غاغا" من على المسرح

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر تعرض المغنية الأمريكية لحادث سقوط من على خشبة المسرح مؤخرا.

وتبعا للناشطين فقد تعرضت الفنانة لهذه الحادثة في إحدى حفلاتها التي أحيتها مؤخرا في لاس فيغاس، عندما حاولت تأدية رقصة على المسرح مع أحد معجبيها، لتسقط هي والمعجب من على خشبة المسرح.

وعلى "تويتر" قال حساب GagaMediaDotNet "تعرضت الليلة ليدي غاغا لسقطة غير موفقة من على المسرح بعد أن حملها أحد المعجبين وتعثر وسقطا معا.. ومع أن غاغا سقطت من على المسرح وارتمى الشاب فوقها، لكنها نهضت وتابعت العرض. ونأمل أن تكون هي والمعجب بخير".

Lady Gaga had an unfortunate fall off the stage tonight at Enigma after a fan picked her up and tripped.



Gaga crashed down first with the fan falling on top of her. She got right back up and continued the show. We hope both her and the fan are okay.

pic.twitter.com/Vx812nSUwE — Gaga Media ⭐️ (@GagaMediaDotNet) 18 октября 2019 г.

وأشار موقع ET إلى أنه لا توجد معلومات رسمية حتى الآن فيما إذا كانت قد تعرضت المغنية أو المعجب لإصابات نتيجة السقطة.

المصدر: نوفوستي