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بالصور.. نجمة مصرية في ضيافة "الهضبة" والشربيني

الثقافة والفن

بالصور.. نجمة مصرية في ضيافة
عمرو دياب ودينا الشربيني
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شكرت الممثلة المصرية، رجاء الجداوي، كلا من عمرو دياب، ودينا الشربيني، على استضافتهما لها.

ونشرت الجداوي مجموعة من الصور على صفحتها في تطبيق "إنستغرام"، صحبة الشربيني و"الهضبة"، وعلقت: "مرسي يا عمرو أنت ودينا على ضيافتك الجميلة.. بحبكم أوي ياولاد.. ربنا يحفظكم".

يذكر أن عددا كبيرا من نجوم الوطن العربي يشاركون حاليا في فعاليات موسم الرياض التي تقام حاليا في السعودية، تحت رعاية تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة.

وتشارك الجداوي حاليا فى مسلسل "شبر مية"، والمسلسل بطولة أحمد السعدني، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرة، وسيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين، وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.

المصدر: RT

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