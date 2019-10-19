شاهد.. زفاف نجل هاني شاكر يجمع نجوم مصر

احتفل نقيب المهن الموسيقية في مصر، هاني شاكر، مساء أمس الجمعة، بحفل زفاف نجله شريف على نوران هاني عمر، ابنة وكيل محافظ البنك المركزي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي.

وأحيا الحفل النجم عمرو دياب، الذي ظهر صحبة دينا الشربيني، كما قدم هاني شاكر أغنية زفاف خاصة إلى ابنه بعنوان "عايش فرحتي وياك".

وحضر الحفل من النجوم نبيلة عبيد، وليلى علوي، وكارول سماحة، وروجينا، ولطيفة، وإلهام شاهين، وخالد زكي، ورجاء الجداوي، وآيتن عامر، وسمير غانم، ونهال عنبر، وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية المصرية، وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، ومصمم الأزياء هاني البحيري، والفنانة داليا البحيري، وأمل رزق، ونادية الجندي.

المصدر: RT