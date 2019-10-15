وكالة "تاس" تقيم معرضا للصور الفوتوغرافية في الرياض

أقامت وكالة "تاس" الروسية ووزارة الإعلام السعودية في مركز الملك فهد بن عبد العزيز الثقافي بالرياض معرضا للصور الفوتوغرافية. وذلك بمناسبة زيارة الرئيس الروسي للسعودية.

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وكشفت الصور الفوتوغرافية التي قدمتها وكالة "تاس" لحظات تاريخية فريدة ومن بينها صورة فوتوغرافية تعود إلى عام 1932 عن زيارة ولي العهد السعودي فيصل بن عبد العزيز لموسكو.

ويمكن أن يطّلع ضيوف المعرض كذلك إلى صورة فوتوغرافية التقطها مصور "تاس"، ميخائيل جاباريدزه، حيث تم منح الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لقب الدكتور الفخري لجامعة "مغيمو" الروسية للعلاقات الدولية.

وهنلك صورة فوتوغرافية أخرى للمصور نفسه أظهرت الرئيس فلاديمير بوتين وهو يتلقى وسام الملك عبد العزيز آل سعود.

وكشفت الصور الفوتوغرافية كذلك مشاركة المنتخب السعودي لكرة القدم في مونديال – 2018 في روسيا، فضلا عن الصور الفوتوغرافية لكبار المسؤولين السعوديين بمختلف المنتديات الاقتصادية والثقافية المشتركة.

المصدر: تاس