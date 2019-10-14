باليه "كليوباترا" يقدمه مؤلف مصري (فيديو)

تقدم دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير في الثامنة من مساء الغد، 15 أكتوبر وعلى مدار 3 أمسيات الباليه المصري "كليوباترا" للمؤلف الموسيقي المصري، محمد سعد باشا.

ويعمل سعد باشا أستاذا للتأليف الموسيقي وقيادة الأوركسترا بكونسيرفاتوار القاهرة التابع لأكاديمية الفنون المصرية، ويروي الباليه قصة حياة الملكة المصرية القديمة كليوباترا، آخر ملوك الأسرة المقدونية، التي حكمت مصر منذ وفاة الإسكندر الأكبر عام 323 قبل الميلاد، وحتى احتلال مصر من قبل روما عام 30 قبل الميلاد.

إقرأ المزيد

وخلفت كليوباترا والدها بطليموس الثاني عشر على كرسي الملك عام 51 قبل الميلاد، بالاشتراك مع شقيقها بطليموس الثالث عشر، الذي لم تلبث أن تنازعت معه وطردت من مصر، لتعود بمساعدة قيصر روما للتغلب على شقيقها بطليموس، وحكمت مصر بضعة سنوات، وفي سنة 40 قبل الميلاد أصبحت مملكتها جزءا من نصيب ماركوس أنطونيوس، عندما اقتسم العالم الروماني مع كل من أوكتافيوس وليبيدوس بعد مصرع يوليوس قيصر. أحب ماركوس أنطونيوس كليوباترا، وتسببت علاقته الغرامية بها فقدان حظوته لدى روما. وعقب هزيمته من أوكتافيوس عام 31 قبل الميلاد، انتحر، فاستجابت كليوباترا هي الأخرى بالمثل وقتلت نفسها.

وقد ألهمت هذه القصة خيال الشعراء والأدباء والمخرجين والمؤلفين الموسيقيين، لكنها المرة الأولى التي يقدم فيها باليه من إنتاج مصري بحت، صمم رقصاته خوزيه بيريز، وتقدمه على خشبة المسرح الكبير بدار أوبرا القاهرة ليلة غد فرقة باليه القاهرة، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة مؤلف العمل، المايسترو/ محمد سعد باشا، والعرض من إخراج إرمينيا كامل.

المصدر: RT