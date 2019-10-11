بوتين والليبرالية.. والثقافة السوفيتية - الروسية!

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يعارض الليبرالية، لكنه ليس مع فرضها كنموذج أوحد، معتبرا أن لبلدان رابطة الدول المستقلة تقاليدها الخاصة وطبائعها الثقافية الراسخة منذ قرون.

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وقال اليوم الجمعة في اجتماع لمجلس رؤساء رابطة الدول المستقلة في عشق آباد: "ربما لاحظتم... هم يحاولون عبثا أن يحرجونني بسبب ما قلته عن الليبرالية. ليس لدي أي شيء ضد الليبرالية، لكن لدينا تقاليدنا الخاصة، وأشكال ثقافية راسخة منذ قرون. لماذا لا ينبغي أن نتمسك بها، ولماذا لا ينبغي أن نطورها وندعمها؟ لا توجد أي أسس" للتخلي عنها.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن بوتين لا يعارض الفكر الليبرالي بشكل عام، لكنه لا يوافق الليبراليين الذين يعتبرون أن موقفهم هو الوحيد الصحيح.

وقال بيسكوف أمام طلبة مدرسة الاقتصاد العليا، إن بوتين لم يعارض الفكر الليبرالي قط، لكنه عارض فرض الفكرة الليبرالية باعتبارها الأيديولوجية الوحيدة التي لا بديل عنها.

وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أعلن الرئيس الروسي أن فكرة الليبرالية قد عفا عليها الزمن كفكرة وحيدة لا منازع لها.

وأشار إلى أن كل وجهات النظر، بما في ذلك ووجهة نظر أنصار الليبرالية، لها الحق في الوجود، ومن الضروري السماح بوجود أفكار مختلفة، لكن الأمر الرئيسي هو عدم نسيان مصالح السكان الرئيسيين، عندها لن يكون هناك، هزات سياسية داخلية.

المصدر: "إنترفاكس"