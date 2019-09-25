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مدرسة رقص روسية تدخل كتاب "غينيس"

الثقافة والفن

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دخلت شبكة مدارس الرقص الحديث "توديس" موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأكبر شبكة لمدارس الرقص في العالم، والتي يزيد عددها عن 130 مدرسة.

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روبتسوف رسام تونس الروسي
روبتسوف رسام تونس الروسي

وهي موجودة حتى في البلدات الروسية الصغيرة، بحيث يبدو أن لا أحد يجهل هذا الاسم وهذا الأسلوب المميز.

مدرسة "توديس" تهدي على مدى 30 عاما الملايين من تلاميذها بهجة الرقص، وتُعِدّ الراقصين المحترفين، الذين يشاركون في أفضل عروض الرقص في روسيا وخارجها.

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