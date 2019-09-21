مهرجان "دائرة الضوء" الدولي يفتتح أبوابه في موسكو

تحتضن العاصمة الروسية موسكو مهرجان "دائرة الضوء" الدولي التاسع، في الفترة ما بين 20 و24 سبتمبر الجاري.

وأعلنت بوابة عمدة موسكو عن المهرجان، مشيرة إلى تعديلات أدخلتها على سير وسائل النقل العام وسط المدينة وبعض ضواحيها.

Sputnik Vladimir Ostapkovitch

ويقام المهرجانات المشابهة في موسكو للمرة التاسعة منذ عام 2011، حين أقيم 360 عرضا ضوئيا في الساحة الحمراء وساحة مانيجنايا ومتنزه "غوركي" بوسط العاصمة.

Sputnik Vladimir Ostapkovitch

وتنظم الفعاليات الرئيسة للمهرجان العام الجاري في 9 مواقع، بما في ذلك ساحة المسارح، جبل "بوكلونايا"، متنزه "كولومينسكوي، المتحف التكنولوجي، جادة الأكاديمي ساخاروف، متنزه "أوستانكينو" وغيرها.

وجرت العادة أن يصل موسكو عدد كبير من الفرق الأجنبية المتخصصة في إقامة عروض الضوء والألعاب النارية.

Sputnik Vladimir Ostapkovitch

أما عدد ضيوف المهرجان، فيفوق عادة مليون شخص من سكان موسكو وضيوفها.

وتعد إدارة الرياضة في حكومة موسكو الجهة المنظمة الرئيسة للمهرجان. أما شركة LBL للمواصلات، فتولت تقديم الخدمات للضيوف المهرجان.

المصدر: تاس