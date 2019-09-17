رحيل المخرج السينمائي الجزائري موسى حداد

توفي المخرج السنيمائي الجزائري المشهور موسى حداد، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة عن عمر يناهز 82 عاما حسبما أعلنته زوجته أمينة حداد.

ولد موسى حداد بالجزائر العاصمة عام 1937، واهتم بالسينما منذ صغره، اشتغل مساعدا في فريق المخرج الإيطالي "جيلو بونتيكورفو" في معركة الجزائر​.

وحققت أعمال المخرج الشخصية نجاحا كبيرا مثل ثنائية المفتش الطاهر (1967) وعطلة المفتش الطاهر (1972)، وهما فيلمان تحولا مع مرور السنوات إلى أهم "كلاسيكيات" الكوميديا الجزائرية.

وعالج موسى حداد في مساره السنيمائي الطويل، قضية الثورة التحريرية في فيلمه "أولاد نوفمبر" (1975)، وعبر الفنان الراحل عن هموم وآمال أبناء وطنه كما في آخر أفلامه "حراقة بلور" عام 2012 لظاهرة الهجرة غير الشرعية التي انشترت بشكل رهيب في أوساط الشباب بالجزائر.

المصدر: وكالات