بالفيديو.. فرقة لبنانية نسائية راقصة تبهر حكام Britain's Got Talent

شاركت فرقة "مياس" اللبنانية في برنامج "Britain's Got Talent 2019 The Champions" بعد الفوز الكبير الذي حققته في برنامج "Arabs Got Talent" للعام 2019.

وقدمت فرقة "مياس" المؤلفة من 31 شابة لبنانية، بإشراف المدرب نديم شرفان، لوحة راقصة استثنائية على أنغام الموسيقى الشرقية، في أداء حظي بإعجاب أعضاء لجنة التحكيم وبتفاعل كبير من الجمهور البريطاني.

وقد شاركت الفرقة اللبنانية في The Champions كحاملة لقب Arabs Got Talent، حيث تضم هذه النسخة البريطانية المشتركين الذين حققوا نجاحا في كافة نسخ Got Talent من كافة انحاء العالم، لكنها لم تتأهل إلى النهائيات.

وفي لبنان، تداول الناشطون مقطع الفيديو لفرقة "مياس" خلال مشاركتها في "Britain's Got Talent 2019 The Champions"، معربين عن إعجابهم ودعمهم لهذه الفرقة النسائية الموهوبة، ومن بين المعلقين على أداء "مياس" في بريطانيا، وزيرة داخلية لبنان ريا الحسن التي قالت عبر "تويتر" إن لبنان يفتخر بهذه الفرقة.

This what we have to prove to all , yes we are talented, yes we are lebanes people who love the music , dacing ... not the war , Gooo mayass @ArabGotTalents#mayyas

Britain's Got Talent 2019 The Champions Mayyas 3rd Round Audition https://t.co/eL4ibOc2CJ via @YouTube — 𝒥ℴℯ 𝓀𝒽ℴ𝓊𝓇𝓎 🇱🇧 (@josephkhoure) September 15, 2019

المصدر: RT