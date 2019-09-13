هيفاء وهبي تفجر قنبلة فنية

بعد إعلان النجمة اللبنانية، هيفاء وهبي، عن انضمام الفنان، أحمد الفيشاوي، وأحمد داوود، لبطولة فيلم "عقد الخواجة" أعلنت عن انضمام نجم جديد للفيلم.

كشفت وهبي أمس عن انضمام الفنان السوري، معتصم النهار، إلى فريق عمل فيلمها الجديد، كما نشرت على موقع "إنستغرام" صورة تجمعها بمعتصم ومدير أعمالها، محمد وزيري، ومخرج الفيلم، محمد حماقي، مع تعليق: "مفاجأة.. معتصم النهار انضم لأسرة فيلمنا الجديد".

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واشتهر معتصم النهار في رمضان الماضي من خلال دوره البارز في مسلسل "خمسة ونص" مع الفنانة نادين نسيب نجيم والفنان قصي خولي، حيث يعتبر "عقد الخواجة" العمل السينمائي الأول للفنان.

ينتمي فيلم "عقد الخواجة" إلى قالب الإثارة والغموض والأكشن، وهو من قصة كريم فاروق، وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ومن إخراج محمد حماقي في أول تجربة إخراج، ومن المقرر تصوير أحداث الفيلم داخل مصر، وعدد من الدول الأوروبية.

المصدر: وكالات