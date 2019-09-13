مهرجان القاهرة للمسرح يعتذر عن عرض "علم المعارضة السورية"

اعتذرت إدارة "مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي"، من الفنانين السوريين بسبب نشر علم سوريا في ظل الانتداب الفرنسي، خلال الفيلم الافتتاحي للدورة 26 من المهرجان.

وقالت إدارة المهرجان في بيان لها، إنه "نتاجا لوضع مجموعة أعلام لدول مختلفة في فيلم افتتاح المهرجان، فقد تصور البعض وجود علم الانتداب لدولة سوريا الشقيقة، وإدارة المهرجان تعتذر عن أي سوء فهم قد حدث بناء على ذلك، ونحن نقدر ونرحب دائما بأشقائنا الفنانين السوريين ونحيي صمودهم".

وأكدت إدارة المهرجان أنه "تم حذف العلم الذي تسبب بالمشكلة، وتم وضع علم الجمهورية العربية السورية في مكان بارز، مشددة على دوام الأخوة والصداقة بين مصر وسوريا".

وكان المخرج السوري مأمون الخطيب، أكد أن البعثة السورية اعترضت فورا بالتنسيق مع المديرية العامة للمسارح والموسيقى في دمشق، على تلك الخطوة، وقال: "رفضنا تقديم عرضنا، وقدمنا اعتراضا رسميا، ليوضحوا لنا بأن الموضوع عبارة عن خطأ غير مقصود من المصمم، فصححوا هذا الخطأ على الفور وأصدروا بيانا اعتذروا فيه منا ومن الشعب السوري".

وأوضح الخطيب أن هذا الخطأ لا يمثل إدارة المهرجان ولا الموقف المصري الرسمي.

وتشارك سوريا في المهرجان عبر مسرحية "اعترافات زوجية"، وتتألف البعثة السورية من المخرج مأمون الخطيب والممثلين رنا جمول ومالك محمد ومهندسي الديكور نزار البلال وريم شمالي ومسؤولة الإضاءة ريم محمد ومصممة الماكياج منور عقاد، على أن يقدم العرض السوري يومي 13 و14 سبتمبر الجاري على مسرح دار الأوبرا المصرية.

من الجدير ذكره، أن المعارضة السورية تستخدم العلم السوري في ظل الانتداب بدلا من العلم السوري الرسمي.

المصدر: الوطن