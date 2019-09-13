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"البولشوي" الصيني يستقبل أوبرا تشايكوفسكي من روسيا بإقبال غير مسبوق

الثقافة والفن

Sputnik Sergej Piatakov
مشهد من أوبرا "يفغيني أونيغين"
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لم يشهد مسرح "البولشوي" (الكبير) في مدينة شنغهاي الصينية مكانا شاغرا قبيل عرض أوبرا تشايكوفسكي "يفغيني أونيغين" التي حملها إلى الصين مسرح "ستانيسلافسكي" الموسيقي في موسكو.

واضطرت إدارة المسرح إلى وضع مقاعد إضافية لتلبية رغبة الجمهور في مشاهدة الأوبرا الروسية المشهورة.

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ودامت أوبرا "يفغيني أونيغين" خلال 3 ساعات حيث لم يشاهد الجمهور أية مغامرات أو مفاجآت باستثناء قصة الحب المستحيل بين يفغيني وتاتيانا التي ترويها قصيدة، ألكسندر بوشكين، المعروفة، والتي تحمل نفس العنوان، لكن الأوبرا انقطعت عدة مرت بتصفيق حاد، لتنتهي بعاصفة مستمرة من التصفيق.

ومدح مدير فرقة الأوبرا في المسرح الروسي، ألكسندر تيتل، الجمهور الصيني قائلا إن رد فعله كان دقيقا وحساسا.

يذكر أن أوبرا "يفغيني أونيغين" ستعرض في شنغهاي كذلك يومي 13 و14 سبتمبر. وقالت مديرة مسرح "البولشوي" بشنغهاي، جان شاو بينغ، في حفل أقيم الأربعاء 11 سبتمبر بمناسبة افتتاح جولة المسرح الموسيقي الروسي في الصين إن كل تذاكر العرضين يومي 13 و14 سبتمبر للمسرح قد نفدت.

المصدر: تاس

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