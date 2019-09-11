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وفاة الفنان اليمني هود العيدروس

الثقافة والفن

وفاة الفنان اليمني هود العيدروس
Youtube
هود العيدروس
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صدمة كبيرة ألمّت بالوسط الفني اليمني بإعلان خبر وفاة الفنان اليمني، هود العيدروس، بأحد مستشفيات مدينة جدة، بعد صراع مع المرض.

وكانت أسرة الفنان قد أعلنت اليوم وفاته بأحد مستشفيات مدينة جدة، حيث غرد نجله عيدروس العيدروس على موقع "تويتر" بتعليق: "لله ما أعطى ولله ما أخذ.. بعد معاناة مع المرض توفي والدي هود عيدروس العيدروس".

كما قال نجل الفنان أن الدفن سوف يكون في مقابر المعلاة بمكة المكرمة، والصلاة عليه بعد صلاة الفجر في الحرم.

واشتهر العيدروس بأداء الغناء الحضرمي، حيث كانت من أشهر أعماله بنت البادية، ويلومون الجمل، ومشتاق للمغرب، ثم انقطع العيدروس عن الفن لفترة طويلة بلغت 10 سنوات، ليعود عام 2014 بثنائي غنائي مع الفنانة سالي سيف، جدد من خلالها الفنان أغنيته الفولكلورية اليمنية القديمة "الحسيني".

المصدر: وكالات

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