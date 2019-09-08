مطالب بإدراج فنان مصري مشهور على قائمة الإنتربول

تقدم طارق محمود "المحامي بالنقض" ببلاغ للنائب العام ضد الممثل المصري عمرو واكد اتهمه فيه بالتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين وتحريض دول وجهات خارجية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.

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وقال المحامي محمود في البلاغ، إن "المشكو بحقه (الممثل الهارب عمرو واكد)، اشترك في جميع الفعاليات والمؤتمرات المشبوهة والتي تحرض ضد مصر وقيادتها، ويتلقى تمويلا ماليا من تنظيم الإخوان المسلمين ارتكابه جرائم ضد مصر".

وتابع محمود في بلاغه، أن واكد "يسعى لزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد"، مشيرا إلى أن "مخابرات معادية لمصر تلقفت الممثل الهارب وقامت بتجنيده للتآمر ضد الدولة المصرية".

وأكد أن التنظيم الدولي للاخوان المسلمين "يعقد للممثل الهارب مؤتمرات صحفية تنقلها وسائل الإعلام التابعة لهم والداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر للتهجم على مصر وقيادتها والتحريض عليها وتشويه صورة الدولة المصرية في الخارج".

وطالب محمود "بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، ووضع اسم المقدم ضده البلاغ على قوائم ترقب الوصول، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ لارتكابه الجرائم المنوه عنها في البلاغ، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة".

المصدر: وكالات