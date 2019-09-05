فارس كرم يخاطب إليسا عقب إعلانها الاعتزال

خاطب النجم اللبناني، فارس كرم، الفنانة إليسا، عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، وأرفق التعليق بصورة تجمعهما سوية.

وكتب كرم على "إنستغرام": "إنتي من أنضف الناس يلي تعرفت عليهن بحياتي.. بشوف حالي فيكي"، في حين صدر ذلك وسط انشغال الوسط الفني العربي بالقرار المدوي الذي أعلنت عنه إليسا مؤخرا.

وكانت النجمة اللبنانية الشهيرة قد أعلنت أنها تنوي الاعتزال في وقت قريب، ريثما تنتهي من التحضير لألبومها الغنائي القادم، الذي وصفته بأنه الأخير.

المصدر: إنستغرام