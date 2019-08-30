روتردام تستضيف "يوروفيجن – 2020"

تستضيف روتردام الهولندية مسابقة "يوروفيجن – 2020" الموسيقية الأوروبية.

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جاء ذلك على الموقع الرسمي لـ "يوروفيجن". وقال الموقع إن روتردام تم اختياره لإقامة مسابقة "يوروفيجن " الموسيقية الغنائية الأوروبية الـ65 بعد فوزها على منافستها ماستريخت الهولندية.

يذكر أن مسابقة "يوروفيجن – 2019" أقيمت في تل أبيب حيث فاز المغني الهولندي، دونكان لورنس، بأغنيته Arcade.

أما المغني الروسي، سيرغي لازاريف، فاحتل المرتبة الثالثة في المسابقة نتيجة التصويت التلفزيوني وقرار لجنة التحكيم.

المصدر: إنترفاكس