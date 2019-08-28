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فيلم "الأسطورة رقم 17" أكثر الأفلام شعبية في روسيا بالقرن الـ21

الثقافة والفن

فيلم
مشهد من فيلم "الأسطورة رقم 17"
صورة تعبيرية
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أجرت بوابة "كينو مايل. رو" الإلكترونية الروسية استطلاع رأي مستخدمي الإنترنت الروس بغية تحديد أكثر الأفلام الروسية شعبية في القرن الـ21.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن فيلم "الأسطورة رقم 17" السينمائي الرياضي الدرامي (2013) من إخراج، نيقولاي ليبيديف، وبطولة، دانيلا كوزلوفسكي، و،أوليغ مينشيكوف، أصبح أكثر الأفلام شعبية بين المشاهدين الروس بأعمار تتراوح بين 18 و55 عاما.

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وقامت البوابة بتحليل آراء 6 ملايين مستخدم للإنترنت. واتضح أن المشاهدين بأعمار تتراوح بين 18 و24 عاما مهتمون بمشاهدة أفلام أكشين وأفلام الكوميديا. أما أعمار 25 – 34 عاما فيفضلون الأفلام الدرامية الاجتماعية مثل فيلم "الطاغوت" من إخراج، أندريه زفياغينتسيف. وتفضل الأعمار من 35 إلى 44 عاما الأفلام من إخراج، بافيل لونغين، وأليكسي بالابانوف. لكن غالبيتهم صوتوا تأييدا لفيلم "الأسطورة رقم 17".

يذكر أن فيلم "الأسطورة رقم 17" يروي قصة حياة النجم  السوفيتي للهوكي على الجليد، فاليري خارلاموف، وعلاقاته مع مدرب المنتخب السوفيتي آنذاك تاراسوف وفوز الفريق السوفيتي عام 1972 في كندا على الفريق الكندي للهوكي على الجليد.

المصدر: لينتا. رو

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