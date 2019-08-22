كاظم الساهر يحيي حفلا ضخما في السعودية

يحيي النجم كاظم الساهر، مساء اليوم، حفلا غنائيا ضخما في السعودية، حيث من المتوقع أن يلقى الحدث إقبالا جماهيريا واسعا، نظرا لما يتمتع به "القيصر" من شعبية في الدول العربية قاطبة.

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وينظم الحفل على مسرح طلال مداح بمدينة أبها، كما يرجح أن يغني الساهر أحدث أغانيه، "صباح الخير"، التي أطلقها منذ أيام فقط، من كلمات كريم العراقي.

وكان "القيصر" قد عبر سابقا عن سعادته الكبيرة لتقديم أغنية "صباح الخير"، متمنيا أن ينال الحفل إعجاب الجمهور العربي، ومؤكدا حماسه لتقديم المميز والأفضل.

المصدر: وكالات