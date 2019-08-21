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محمد يعقوب يفوز ببردة شاعر عكاظ لهذا العام

الثقافة والفن

محمد يعقوب يفوز ببردة شاعر عكاظ لهذا العام
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توج أمير منطقة مكة، خالد الفيصل، الشاعر السعودي محمد إبراهيم يعقوب بلقب "شاعر عكاظ" و"بردة عكاظ" وجائزة قدرها مليون ريال، في حفل افتتاح سوق عكاظ ضمن موسم الطائف.

ونال الشاعر اليمني عبدالله عبيد المركز الثاني وجائزة قدرها نصف مليون ريال ووشاح عكاظ.

كما حاز الشاعر السعودي شتيوي الغيثي المرتبة الثالثة والوشاح ومبلغا قدره 250 ألف ريال.

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وتنافس في المرحلة النهائية لجائزة الشعر الفصيح 10 شعراء عرب من أصل 161 شاعرا وشاعرة من 11 دولة عربية.

وشارك محمد يعقوب في المرحلة النهائية من المنافسة بنص حمل عنوان "ترتيل العزلة".

ويعتبر محمد يعقوب المولود في جازان (جنوب غربي السعودية) عام 1972 صاحب تجربة شعرية ناضجة وهو من أحد ألمع الأسماء المنيرة في الشعر التقليدي في المشهد الأدبي السعودي.

وقال الشاعر يعقوب:"المنافسة كانت قوية والشعراء الموجودون كلهم أهل للتواجد في مثل هذه المناسبة، وارتداء بردة عكاظ، ونيل لقبها من الأمير الشاعر والإنسان خالد الفيصل شرف كبير حظيت به".

المصدر: عكاظ

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