أول تعليق للمطربة إليسا بعد إعلان اعتزالها الغناء

علقت المطربة اللبنانية إليسا بعد إعلان اعتزالها الفن، عقب الانتهاء من ألبومها الغنائي القادم، من خلال موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

all I can say now that I love u from the bottom of my heart, best lovers ever, and heyy dont forget there is an album coming on the way🥰🥰🥰❤❤❤🙏 — Elissa (@elissakh) 19 августа 2019 г.

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وفي أول تعليق لها بعد إعلان هذا القرار، كتبت إليسا عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "أستطيع القول للجميع الآن، إنني أحبكم من أعماق قلبي، أفضل محبين على الإطلاق، ولا تنسوا أن ألبومي قادم في الطريق".

وكان عدد من محبي إليسا، قد عبروا عن حزنهم من اتخاذها هذا القرار، بعد أن صدمت جمهورها بخبر اعتزالها مع طرح ألبومها القادم، الذي يتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها.

المصدر: RT