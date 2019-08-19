الفنانة شمس الكويتية "تختبر الموت" في صورة لافتة (صورة)

نشرت الفنانة شمس الكويتية، عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، صورة ظهرت فيها مغطاة بالرمال بشكل شبه تام، وأرفقت الصورة بتعليق ملفت.

وورد في تعليق الفنانة على صورتها ما يلي: "جربت أموت قبل ما أموت.. اقتل كبرياءك الزائف قبل أن يقتلك"، في حين حفرت النجمة اسمها على الرمل الذي يغطيها، في إشارة إلى هيئة القبر على ما يبدو.

ولاقت الصورة والتعليق المرافق رواجا واسعا على موقع "إنستغرام"، والتقطتها شمس خلال العطلة التي قضتها على شواطئ مدينة كان الفرنسية.

المصدر: إنستغرام