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وفاة مدير مهرجان أيام قرطاج نجيب عياد

الثقافة والفن

وفاة مدير مهرجان أيام قرطاج نجيب عياد
You-Tube: Al Mayadeen Programs
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توفي المنتج السينمائي التونسي ومدير مهرجان أيام قرطاج السينمائي، نجيب عياد، عن عمر يناهز الـ 66 عاما، بمنزله في تونس.

وأكد مصدر رسمي في وزارة الثقافة التونسية أن الناقد الفني وأستاذ الأدب الفرنسي، نجيب عياد، قد توفي اليوم الجمعة، إثر تعرضه لسكتة قلبية في منزله.

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ولد الراحل عياد عام 1953، وعمل صحفيا وناقد أفلام بين عامي 1975 و1980، وبعدها عين عضوا في لجنة الأفلام التونسية التابعة لوزارة الثقافة.

ترأس عياد خلال حياته المهنية المتألقة عددا كبيرا من المهرجانات، أشهرها المهرجان الدولي لفيلم الأطفال والشباب، ومهرجان أيام قرطاج السينمائي.

المصدر: Euronews

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