شابة تنقض على "القيصر" وترعبه في مسرح بتركيا! (فيديو)

أقدمت شابة على اقتحام خشبة المسرح خلال حفل للفنان كاظم الساهر في اسطنبول، حيث انقضت فجأة على "قيصر الغناء" من الخلف، ما أثار فزعه بشكل واضح.

وبداية، حاول النجم العربي إبعاد المعجبة المتطفلة التي أصابته بالصدمة وقطعت عليه وصلته لأغنية "الحب المستحيل"، في حين تدارك الساهر الموقف سريعا ووافق على التقاط صورة "سيلفي" معها.

المصدر: يوتيوب