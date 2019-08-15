فيلم روسي يجني 13 مليون دولار في الصين (فيديو)

شاهد فيلم "الصعود" الروسي من إخراج، أنطون ميغيرديشيف، 2.5 مليون شخص من مواطني الصين.

وانطلق عرض الفيلم في 13 يونيو الماضي ليستغرق 4 أسابيع، ما يعتبر رقما قياسيا بالنسبة إلى السينما الصينية حيث لا تدوم العروض هناك أكثر من 3 أسابيع حتى أفلام هوليوود الأمريكية ذاتها.

وأفاد موقع وزارة الثقافة الروسية بأن فيلم "الصعود" جاء استثناءً من كل قواعد عرض الأفلام السينمائية في الصين وحطم رقما قياسيا من حيث إيرادات شباك التذاكر للأفلام الروسية في الصين التي بلغت 13 مليون دولار، مع العلم أن تكلفة إنتاجه بلغت 400 مليون روبل، ما يعادل نحو 6.6 مليون دولار. وجنى الفيلم في روسيا نحو 3 مليارات روبل ( 50 مليون دولار).

يذكر أن الفيلم يروي قصة فوز المنتخب السوفيتي بكرة السلة على المنتخب الأمريكي في الدورة الأولمبية عام 1972 في ميونخ.

المصدر: تاس