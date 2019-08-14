شاهد تفاعل منى زكي في حفل المطربة جينيفر لوبيز في مصر

تناقل نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثلة المصرية، منى زكي، خلال الحفل الذي أحيته الفنانة العالمية، جينيفر لوبيز، بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي بمصر.

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وظهرت زكي في الفيديو وهي وترقص بحماس شديد على أنغام إحدى الأغنيات خلال الحفل بصحبة عدد من الأصدقاء.

وكانت الفنانة لوبيز قد أحيت أول حفل لها في مصر وسط حضور جماهيري كبير، رغم دعوات الكثير من النشطاء لمقاطعة وإلغاء حفلها، جراء قيامها مؤخرا بزيارة إسرائيل.

المصدر: وكالات