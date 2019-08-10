جينيفر لوبيز تحيي أول حفل لها في مصر (صور)
أحيت المطربة الأمريكية جينيفر لوبيز، أمس الجمعة، أول حفلة غنائية لها في مصر، رغم دعوات نشطاء لمقاطعة وإلغاء حفلها، جراء قيامها مؤخرا بزيارة إسرائيل.
ونشرت وسائل الإعلام صورا للفنانة وهي تحيي حفلا غنائيا في مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي بمصر.
وأطلت لوبيز في حفلتها الأولى بمصر، بنفس الزي الذي اعتادت على ارتدائه في جولتها الغنائية "It's My Party"، والذي يبرز جمالها.
#عرب_وود | أولى صور حفل النجمة العالمية #جينيفر_لوبيز في مصر— ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) 9 августа 2019 г.
Jennifer Lopez in Egypt 🇪🇬 @JLo#JLo#JLOItsMyPartypic.twitter.com/irFzPX7UGT
صحيفة ديلي ميل البريطانية تبرز حفل #جنيفير_لوبيز في #مصر#صدى_البلد#البلدhttps://t.co/wnKW3YaCsGpic.twitter.com/6pPhwNdJhF— صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) 10 августа 2019 г.
A convoy of the international coalition enters Qamishli loaded with logistical materials https://t.co/zU1P0IlPte— MOHAMMED HASSAN (@MHJournalist) 9 августа 2019 г.
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي