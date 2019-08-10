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جينيفر لوبيز تحيي أول حفل لها في مصر (صور)

الثقافة والفن

جينيفر لوبيز تحيي أول حفل لها في مصر (صور)
AFP KHALED DESOUKI
جنيفر لوبيز على خشبة مسرح مدينة العلمين الجديدة في مصر، 9 أغسطس 2019
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أحيت المطربة الأمريكية جينيفر لوبيز، أمس الجمعة، أول حفلة غنائية لها في مصر، رغم دعوات نشطاء لمقاطعة وإلغاء حفلها، جراء قيامها مؤخرا بزيارة إسرائيل.

ونشرت وسائل الإعلام صورا للفنانة وهي تحيي حفلا غنائيا في مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي بمصر.

وأطلت لوبيز في حفلتها الأولى بمصر، بنفس الزي الذي اعتادت على ارتدائه في جولتها الغنائية "It's My Party"، والذي يبرز جمالها.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي 

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