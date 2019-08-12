بوشكين "يظهر" في مسقط رأس أسلافه من جديد!

أكد سفير إثيوبيا في موسكو أن عاصمة بلاده ستشهد قريبا ظهور تمثال ثان للشاعر الروسي الشهير، ألكسندر بوشكين.

وقال السفير: "هناك خطة لنصب تمثال تذكاري ثان لبوشكين وسط العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.. بوشكين الذي كان والد جده، أبرام هنيبال، من جمهوريتنا الإفريقية إثيوبيا".

وأوضح المسؤول عن العمل في مشروع التمثال أنه سينفذ بمشاركة اتحاد الفنانين الروس ومنظمة اليونيسكو العالمية، ومن أبرز المشاركين فيه، أليكسي تشيبانينكو، العضو في استوديو الفنانين العسكريين التابع لوزارة الدفاع الروسية.

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وسيعتبر هذا التمثال كنصب تذكاري يرمز للصداقة بين شعبي روسيا وإثيوبيا، وسيصنع من البرونز ويوضع فوق قاعدة من الغرانيت، ليصل ارتفاعه مع القاعدة إلى أكثر من 5 أمتار.

وتبعا للمعلومات فإن الحكومة الإثيوبية وافقت على مشروع بناء التمثال، وتناقش مع المختصين الموقع الأنسب لنصبه، والذي على الأغلب سيكون الساحة التي تتوسط العاصمة أديس أبابا.

ولد ألكسندر سيرغييفيتش بوشكين في موسكو في السادس من يونيو عام 1799، ونشأ في عائلة من النبلاء، وترجع أصوله إلى إثيوبيا، وبالرغم من أن حياته كانت قصيرة، إلا أنه ترك بصمة كبيرة في عالم الأدب الروسي، ولقب بأمير الشعراء الروس.

المصدر: نوفوستي