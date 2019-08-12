"بطلة نسوية".. نجمة عالمية تنشر صورتها متعمدة إظهار شعر الإبط (صورة)
أقدمت عارضة الأزياء العالمية، إيميلي راتاجيكوسكي، على نشر صورة جريئة وغير مسبوقة لها، عبر موقع "إنستغرام"، تعمدت من خلالها إظهار شعر إبطها.
ولعل الأغرب مما سبق هو التفاعل الكبير التي لاقته الصورة بين المتابعين، حيث حصلت على أكثر من مليوني "إعجاب"، في حين أيد العديد منهم نشر تلك الصورة الجدلية.
وأتبعت راتاجيكوسكي صورتها على "إنستغرام" بتعليق ورد فيه: "أعطوا المرأة فرصة لكي تكون من تشاء، ومتعددة المظهر قدر ما تستطيع".
كما تابعت النجمة العالمية في تعليقها كاتبة: "كتبت مقالة لـ harpersbazaarus حول أهمية حق المرأة في الاختيار- كيف ترتدي، ماذا تنشر، إذا قررت الحلاقة أم لا.. افعلن ما تشأن أيتها النسوة، مهما كانت تبعات الأمر".
وظهرت الصورة الجريئة بداية خلال قيام العارضة العالمية بجلسة تصوير لصالح مجلة "Harper’s Bazaar" الشهيرة، في حين أكد مراقبون أن تصرف راتاجيكوسكي من شأنه زيادة شعبيتها بين داعمي الحركات النسوية والتعليقات الواردة على الصورة خير دليل على ذلك.
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“Give women the opportunity to be whatever they want and as multifaceted as they can be.” I wrote an essay for @harpersbazaarus about the importance of women’s right to choose (how she dresses, what she posts, if she decides to shave or not) no matter what influences have shaped the way she presents herself. Do your thing ladies, whatever it might be. Link in bio.
المصدر: ABC News