 
مباشر

بلاغ للنائب العام في مصر بسبب ملابس جينيفر لوبيز الفاضحة (صور)

الثقافة والفن

بلاغ للنائب العام في مصر بسبب ملابس جينيفر لوبيز الفاضحة (صور)
AFP KHALED DESOUKI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8wn

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن المحامي المصري، سمير صبري، سیتقدم ببلاغ للنائب العام، ضد مسؤولي حفل تنظیم الفنانة العالمیة جينيفر لوبيز، الذي أقيم، يوم الجمعة، في مدينة العلمین الجديدة.

وأضاف صبري في تصريح لـ "القاهرة 24" أن الفنانة جينيفر لوبيز، ظهرت بملابس شفافة وعارية، ما أثار الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أن موعد الحفل غير مناسب على الإطلاق نظرا للحادث الإرهابي الذي وقع خلال الأيام الماضية بالقاهرة، وراح ضحيته عدد من المواطنين، فضلا عن أن موعد الحفل جاء بالتزامن مع العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، قائلا: "مش معقول في ناس تبقى واقفة على جبل عرفات وناس بتحضر حفلة لفنانة أثارت الجدل بملابسها".

بلاغ للنائب العام في مصر بسبب ملابس جينيفر لوبيز الفاضحة (صور)
AFP KHALED DESOUKI

المصدر: القاهرة 24

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عشرات الآلاف من المسلمين يؤدون صلاة العيد في مسجد موسكو الجامع 