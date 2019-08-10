كاظم الساهر مُطالب بـ 44 ألف دولار في الأردن (وثيقة)

وجهت نقابة الفنانين الأردنيين، يوم الخميس، إنذارا عدليا للفنان العراقي كاظم الساهر، قبل حفليه المزمع إقامتهما في عمان.

ووفقا للإنذار العدلي الذي نشر تفاصيله موقع "خبرني"، فإن الساهر يُمارس نشاطه في الأردن، دون أخذ تصريح نقابة الفنانين الأردنيين.

وطالبت النقابة الفنان العراقي بدفع مبلغ قدره 44 ألف دولار، عن 4 حفلات له في الأردن، بعد أن قدرت دخله من كل حفلة بـ 110 آلاف دولار.

وأمهلت النقابة كاظم الساهر أسبوعا لتصويب أوضاعه وتسديد المبلغ، قبل أن تضطر للجوء إلى القضاء.

انذار عدلي من نقابة الفنانين



على الفنان كاظم الساهر



حتى كاظم فلس عليه مصاري ١١٠الاف دولار#الاردنpic.twitter.com/itNHDHqStx — شارلوك هولمز الأردني 🇯🇴 (@xw4xw) 8 августа 2019 г.

وأحيا الساهر حفلين في الأردن، يومي الخميس والجمعة الماضيين، واضطر الساهر إلى إيقاف حفله مؤقتا بسبب كثرة الدخان المنبعث على المسرح.

وأظهر مقطع فيديو انزعاج الساهر على المسرح، حيث قال: "ذبحتوني بالدخان".

وأشار إلى أن الدخان تسبب في جفاف بحلقه، مطالبا مدير أعماله ضرغام أن يطلب من المسؤول عن المسرح أن يوقف نشر الدخان، وأضاف ممازحا الجمهور أنه ليس بحاجة إلى دخان لأن "الجمهور نار".

المصدر: موقع "خبرني" الأردني