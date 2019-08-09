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3 نجمات مصريات يؤدين مناسك الحج (صورة)

الثقافة والفن

3 نجمات مصريات يؤدين مناسك الحج (صورة)
Globallookpress Ashraf Amra
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سافرت النجمتان المصريتان يسرا وإلهام شاهين، وبصحبتهما الإعلامية البارزة، هالة سرحان، إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

3 نجمات مصريات يؤدين مناسك الحج (صورة)
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هالة سرحان وإلهام شاهين ويسرا

ونقلا عن وسائل إعلام مصرية، فإن يسرا تؤدي الحج نيابة عن والدتها، التي فارقت الحياة منذ أيام قليلة، ورافقتها النجمة إلهام شاهين، التي أعلنت هي الأخرى عن رغبتها في أداء الفريضة، وأيضا نيابة عن والدتها.

ومن المقرر أن تعود النجمتان يسرا وإلهام شاهين، ومعهما الإعلامية هالة سرحان إلى القاهرة الثلاثاء المقبل.

المصدر: اليوم السابع

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