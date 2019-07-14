نقل نجمة خليجية مشهورة إلى العناية المركزة بعد انتكاسة أثناء العلاج

تعرضت مقدمة البرامج والممثلة البحرينية، صابرين بورشيد، إلى انتكاسة أثناء تلقيها العلاج اضطرتها للدخول إلى العناية المركزة.

ونشرت الممثلة البحرينية، هيفاء حسين، صورة لصابرين من داخل المستشفى، وأرفقتها بتعليق، قالت فيه:"الزميلة صابرين بورشيد تعرضت لانتكاسة أثناء العلاج ودخلت العناية المركزة.. الله يشافيج حبيبتي.. دعواتكم لها بالشفاء العاجل".

وفي أبريل 2019، أعلن والد صابرين أن حياتها في خطر، وتحتاج إلى عملية عاجلة، حيث تعاني من 3 أورام في الرأس من جهة اليسار.

وناشد ملك البحرين أن يأمر بعلاج سريع لابنته، وأبدى عدد كبير من الفنانين والنشطاء من مختلف دول الخليج تعاطفهم مع مناشدة والد صابرين.

واستجاب الديوان الملكي في البحرين للنداءات لنقل صابرين للخارج للعلاج، حيث وجهت وزارة الصحة لجنة العلاج في الخارج لبدء الترتيب لإجراءات سفرها لتلقي العلاج.

المصدر:RT