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ماجدة الرومي توجه رسالة للرئيس اللبناني

الثقافة والفن

ماجدة الرومي توجه رسالة للرئيس اللبناني
ماجدة الرومي
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وجهت المطربة ماجدة الرومي رسالة للرئيس اللبناني، ميشال عون، خلال حفل لها في مهرجانات جونية الدولية.

ومن فوق المسرح خاطبت النجمة اللبنانية الرئيس عون بأوجاع ومخاوف أبناء وطنها الذين حضر منهم الآلاف للحفل قائلة: "أنا مثل كل هؤلاء الناس عندي صرخة وأود أن أقول لفخامة الرئيس، متوجعين نحن من السجالات التي تحصل بوسائل الإعلام، من التقاتل، هذا الذي يحرق قلوبنا، بحس كأننا نعيش ببيت الإخوة فيه بيتقاتلوا.. الإخوة الأعداء صرنا".

وأعقبت حديثها بأغنية "سيدي الرئيس" التي تقول في مقطع منها "سيدي الرئيس، أتسمع الأحرار حين يسألون؟ أمرتين الشهداء يُقتلون؟ أطفالنا في الليل ما عادوا يحلمون، من ينقذ الأحلام حين ينعسون؟".

ورافقت الأغنية لوحات راقصة في خلفية المسرح تظهر حالات العنف والصراع بطريقة فنية وإضاءة تواكب اللحن والرقص والصوت.

 المصدر: رويترز

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