 
مباشر

السينما في السعودية .. أرقام قياسية في مدة وجيزة

الثقافة والفن

السينما في السعودية .. أرقام قياسية في مدة وجيزة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m1aa

قالت هيئة الإعلام المرئي والمسموع في السعودية إن الإحصاءات تؤكد أن أكثر من مليون تذكرة للسينما بيعت في المملكة خلال عام واحد.

إقرأ المزيد
السعودية توقع عقدا مع أكبر مشغل سينما في العالم
السعودية توقع عقدا مع أكبر مشغل سينما في العالم

ويدل هذا الرقم على وجود إقبال كبير على صالات السينما في المملكة، على الرغم من أن انطلاق هذا النوع من الأنشطة الترفيهية في السعودية يعود إلى عام 2018، وبصالتي عرض فقط.

وتسعى هيئة الإعلام المرئي والمسموع في السعودية إلى الوصول إلى 80 دارا للسينما تحتوي على 700 شاشة عرض، بنهاية عام 2020.

وبلغ عدد المقاعد عام 2018 بصالات السينما في المملكة 973 مقعدا، وسيرتفع بنهاية العام الجاري إلى  12133 مقعدا في 27 دارا للعرض.

أما في عام 2020، سيبلغ عدد المقاعد 30 ألفا في جميع صالات السينما بمناطق السعودية الـ13، حسب الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

المصدر: "إندبندنت عربية"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو.. 3 فقمات تقلد الأصوات البشرية بمساعدة العلماء