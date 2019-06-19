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أغنية I’M OK ‎ تحلق في يوتيوب!

الثقافة والفن

أغنية I’M OK ‎ تحلق في يوتيوب!
youtube.com-Little Big
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حقق فيديو كليب أغنية "أنا بخير" لفرقة Little Big ‎ أكثر من 11 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" بعد 5 أيام فقط من طرحها في الإنترنت.

وحصد فيديو كليب أغنية "أنا بخير" 5 ملايين مشاهدة في اليوم الأول من عرضها في "يوتيوب" لتصبح الأغنية الرائدة، التي تحقق نسبة كبيرة من المشاهدات بمثل هذه السرعة.

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وتصور الأغنية مجموعة من الرجال والنساء بأعمار مختلفة يتوجهون إلى بار في المدينة للحصول على قسط من الراحة والاسترخاء بعد يوم عمل شاق لتعاطي الكحول.

وتصنف أغنية "أنا بخير" ضمن نمط موسيقى "تريش بوب" وهي نوع من أنواع موسيقى "الميتال"، التي تميزت بها فرقة Little Big منذ انطلاقها عام 2013 في مدينة بطرسبورغ الروسية.

المصدر: نوفوستي

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