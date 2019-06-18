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"ملكة البستوني" - أول أوبرا انغماسية يتم إخراجها في روسيا

الثقافة والفن

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حول المخرج الروسي ألكسندر ليغتشاكوف أوبرا تشايكوفسكي المشهورة "ملكة البستوني" من مسرحية كلاسيكية إلى مشوار حافل بالمغامرات.

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ملكة البستوني
ملكة البستوني

وقدم المخرج إلى الجمهور هذه الأوبرا بحلة جديدة، لكي يصبح كل مشاهد عضوا مشاركا في العرض، الذي يجري في حجرات وأروقة بيت قديم للأمراء الروس.

إن حكاية الإدمان على لعب الورق الوخيم العاقبة، والقدر السيئ، والتي رواها الكاتب الروسي العظيم ألكسندر بوشكين، قد تأثر بها أدباء وفنانون في روسيا والعالم كله. ونقلت هذه الحكاية إلى شاشات السينما أكثر من 20 مرة. أما أوبرا تشايكوفسكي المشهورة، فلا تزال تعرض في أبرز مسارح العالم.

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