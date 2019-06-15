بينالي القاهرة.. عودا حميدا "نحو الشرق"

أطلق بينالي القاهرة الدولي للفنون في دورته الـ 13، المستمرة حتى 10 أغسطس، حراكا واسعا في المشهد التشكيلي المصري، عقب توقفه 8 سنوات.

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ويشمل البينالي جميع أنواع الفنون البصرية والسمعية المعاصرة، وقد أسسه وزير الثقافة الأسبق، فاروق حسني عام 1984، واستمر في دوراته (كل عامين) حتى الدورة الـ 12 التي أقيمت عام 2010.

فاز بجوائز بينالي القاهرة هذا العام: صادق الفراجي (العراق)، كيم هيو شوينج (كوريا)، برجيت (أستراليا)، أيمن يسرى (الأردن)، أحمد بدري (مصر)، وفاز بالجائزة الكبرى جورس ناردي ماردان.

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وتعقيبا على النتائج التي أعلنت الثلاثاء الماضي، قال رئيس البينالي، خالد سرور: "إن شعار الدورة جاء تعبيرا عن اللحظة الراهنة التي يعيشها الشرق الحالي، حيث لعب كل فنان شارك في هذه الدورة دوره، استكمالا لما تعلمناه وقدمه أجدادنا في مختلف الفنون".

كما أضاف القيم العام للبينالي، إيهاب اللبان، أن الدورة اعتمدت على الدقة والجودة في تشكيل لجنة التحكيم، واختيار الأسماء المحلية والإقليمية والعالمية غير المسبوقة.

وتتكون جوائز البينالي لهذا العام من 6 جوائز: جائزة النيل الكبرى، وقيمتها المادية 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5 جوائز أخرى، قيمة كل منها 150 ألف جنيه، وتحمل الدورة عنوان "نحو الشرق" ويشارك فيها 80 فنانا من 50 دولة، حيث تحتضن الأعمال قاعات قصر الفنون ومتحف الفن المصري الحديث ومجمع الفنون بالزمالك وسط القاهرة في الفترة من 10 يونيو حتى 10 أغسطس.

وتكرّم هذه الدورة الفنان الفرنسي جيرار جاروست، ضيفا شرفيا للبينالي، في إطار احتفاء وزارة الثقافة المصرية بعام مصر- فرنسا 2019، كما تتميز هذه الدورة أيضا بمشاركة واسعة لـ 13 دولة إفريقية ضمن فعاليات الاحتفالات برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

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المصدر: اليوم السابع