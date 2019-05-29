بعد توقف لأكثر من 8 سنوات.. بينالي القاهرة يعود للحياة من جديد!

يعود بينالي القاهرة الدولي للحياة من جديد، حيث تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة دورته الثالثة عشرة والتي تحمل عنوان "نحو الشرق" وذلك في 10 يونيو المقبل.

وتستمر نشاطات بينالي القاهرة حتى 10 أغسطس، وينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور وتحتضنه قاعات قصر الفنون ومتحف الفن المصري الحديث ومجمع الفنون بالزمالك .

وقالت عبد الدايم: "إن إعادة بينالي القاهرة الدولي إلى الحياة باعتباره متنفساً عالمياً يقام على أرض مصر ويعرض مدارس فنية متعددة، ويمثل انتصاراً جديدا لثقافة وفنون الوطن ويأتي تأكيداً على الريادة المصرية ، كما أنه يعد تجربة فريدة في مجاله بعد أن نجح فى فرض ذاته منذ انطلاق دورته الأولى عام 1984 التي ولدت على يد الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق وبات فعالية مؤثرة تعمل على تلاقي الابداعات من مختلف قارات الأرض" .

وقال رئيس قطاع الفنون التشكيلية، خالد سرور: "إن الدورة الثالثة عشرة من بينالي القاهرة الدولي تقام بمشاركة 80 فنانا يمثلون 50 دولة من مختلف قارات الأرض، وأضاف أنه سيعقد مؤتمر صحفي في السابعة من مساء الأحد 9 يونيو بقاعة الندوات في المجلس الأعلى للثقافة للإعلان عن تفاصيل هذه الدورة.

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وسيتم توزيع الجوائز فى مسرح الأوبرا الصغير في السابعة من مساء الثلاثاء 11 يونيو، والتي ازداد عددها وقيمتها لتصبح جائزة النيل الكبرى إضافة إلى 5 جوائز للبينالي بدلاً من ثلاث جوائز في الدورة السابقة مؤكداً تواصل الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الحدث الدولي الهام .

وكانت وزيرة الثقافة قد أصدرت قراراً خلال أكتوبر الماضي بضرورة وأهمية عودة بينالي القاهرة بعد توقفة 8 سنوات وبناء عليه تم تشكيل لجنة للإعداد لإقامة الدورة الثالثة عشرة وضمت كلا من الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الفنان إيهاب اللبان (قيما للبينالي)، وعضوية كل من الدكتور جمال لمعي، الدكتور خالد حافظ،، الفنان ناجي فريد، الدكتور حازم طه حسين، الدكتور ياسر منجي، داليا مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون، أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية للمتاحف والمعارض.

المصدر: RT