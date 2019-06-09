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ابنة شيرين ترقص على أغنية أمها "زمان"

الثقافة والفن

ابنة شيرين ترقص على أغنية أمها
Reuters Khalil Hassan
المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب
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نشرت المطربة شيرين عبدالوهاب، على صفحتها في "إنستغرام"، فيديو تظهر فيه ابنتها مريم وهي تؤدي رقصة تعبيرية على أغنية "زمان" التي طرحتها شيرين في ألبومها الأخير.

وعلقت شيرين على الفيديو قائلة: "البرنسيسة".

ولاقى الفيديو إعجاب الكثير من الفنانين ومتابعي المطربة المصرية.

يشار إلى أن شيرين كانت تمزج بين الغناء والرقص في بداية مشوارها الفني.  

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