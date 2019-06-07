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من بينهم أنجلينا جولي.. أسوأ ممثلي هوليوود!

الثقافة والفن

من بينهم أنجلينا جولي.. أسوأ ممثلي هوليوود!
ZUMAPRESS.com-© Ferrari
أنجلينا جولي
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نشر موقع Jezebel‎، المختص بأخبار المشاهير، قائمة صادمة، صنف فيها أسوأ الممثلين والممثلات، على الرغم من شهرتهم وشعبيتهم.

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وضمت القائمة نجوما مثل: بري لارسون وجنيفر لورانس ونيكولاس كيج وجون ترافولتا ومايكل جوردان وكريستين ستيوارت ودانييل رادكليف وفان ديزل وإيما واتسون وجوينيث بالترو وجيسيكا البا وكلو غرايز وأنتوني ماكي وإيمي آدمز ومارك والبرغ وكيفين كوستنر وسكارليت جوهانسون وآشتون كوتشر وكريس إيفانز وأنجلينا جولي.

وتسبب نشر هذه القائمة الكبيرة، لفنانين مشهورين معاصرين، استياء لدى متابعي الفن السابع على شبكة الإنترنت. وطالب مستخدمو "تويتر" الموقع بإزالة هذه القائمة من الإنترنت، مذكرين بالجوائز العالمية التي نالها هؤلاء الفنانون، والتي تؤكد قدراتهم وكفاءاتهم المهنية.

المصدر: لينتا. رو

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