من بينهم أنجلينا جولي.. أسوأ ممثلي هوليوود!

نشر موقع Jezebel‎، المختص بأخبار المشاهير، قائمة صادمة، صنف فيها أسوأ الممثلين والممثلات، على الرغم من شهرتهم وشعبيتهم.

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وضمت القائمة نجوما مثل: بري لارسون وجنيفر لورانس ونيكولاس كيج وجون ترافولتا ومايكل جوردان وكريستين ستيوارت ودانييل رادكليف وفان ديزل وإيما واتسون وجوينيث بالترو وجيسيكا البا وكلو غرايز وأنتوني ماكي وإيمي آدمز ومارك والبرغ وكيفين كوستنر وسكارليت جوهانسون وآشتون كوتشر وكريس إيفانز وأنجلينا جولي.

وتسبب نشر هذه القائمة الكبيرة، لفنانين مشهورين معاصرين، استياء لدى متابعي الفن السابع على شبكة الإنترنت. وطالب مستخدمو "تويتر" الموقع بإزالة هذه القائمة من الإنترنت، مذكرين بالجوائز العالمية التي نالها هؤلاء الفنانون، والتي تؤكد قدراتهم وكفاءاتهم المهنية.

This is the list, to save you a click:

Brie Larson



Jennifer Lawrence



Michael B. Jordan



Nicholas Cage



John Travolta



Kristen Stewart



Daniel Radcliffe



Adam Sandler



Gwyneth Paltrow



Vin Diesel



Chloë Grace Moretz



Emma Watson



Anthony Mackie



Jessica Alba



Amy Adams — 🎃Oz🎃 (@TheEeveelutionM) 6 июня 2019 г.

المصدر: لينتا. رو