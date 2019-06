سعد لمجرد يعلن عن "مفاجأة" بشأن أغنيته مع محمد رمضان

View this post on Instagram

سيتم تأجيل طرح الدويتو بيني و بين اخي الفنان الممثل العربي المحبوب محمد رمضان و سنعلن عن تاريخ طرح العمل فور الانتهاء من تصويره و اغتنم هذه الفرصة كي أعلن عن طرح أغنيتي الجديدة "نجيبك" يوم 16 في هذا الشهر ، أتمنى من كل قلبي ان تنال إعجابكم . تحياتي و تقديري لكم يا أغلى و أحلى فانز . #saadlamjarred1 #الله_ينصر_سيدنا #love_my_fans_forever_and_ever #love_my_parents_forever_and_ever @zackary.art #NJIBEK__June_16