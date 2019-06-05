سعد لمجرد يعلن عن "مفاجأة" بشأن أغنيته مع محمد رمضان

كشف المغني المغربي سعد لمجرد، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، عن تأجيله طرح الأغنية الثنائية التي ستجمعه بالممثل المصري محمد رمضان.

ولم يعلن لمجرد عن أية تفاصيل متعلقة بالأغنية أو الموعد الجديد الذي ستطرح فيه، قائلا إنه سيعلن عن تاريخ طرح العمل فور الانتهاء من تصويره.

وقال لمجرد: "سيتم تأجيل طرح الدويتو بيني وبين اخي الفنان الممثل العربي المحبوب محمد رمضان وسنعلن عن تاريخ طرح العمل فور الانتهاء من تصويره واغتنم هذه الفرصة كي أعلن عن طرح أغنيتي الجديدة (نجيبك) يوم 16 في هذا الشهر، أتمنى من كل قلبي أن تنال إعجابكم".

ويعيش الفنان المغربي البالغ من العمر 34 عاما، في حالة سراح مشروط داخل التراب الفرنسي حيث يمنع من المغادرة حتى انتهاء محاكمته بتهمة "الاعتداء الجنسي" في فرنسا وليس "الاغتصاب"، بحلول عام 2020.

المصدر: إنستغرام