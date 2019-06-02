أكد الفنان المصري الكبير حسن حسني اليوم، أنه يتمتع بصحة جيدة وأنه موجود في بيته، ولا صحة للشائعات التي تحدثت عن وفاته أو مرضه.

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وصرح الممثل المعروف بأدواره الكوميدية بأنه لا يعرف مصدر هذه الشائعات، مضيفا "تصلني هذه الشائعات مثلكم، لكنني موجود في بيتي ولست في المستشفى".

وطمأن حسني جمهوره، مؤكدا أنه أصيب منذ فترة بوعكة صحية دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات، ولكنه تعافى منها وعاد إلى منزله.

وأشار موقع "مصراوي" في وقت سابق إلى أن حسني يمر بأزمة صحية خلال هذه الأيام، مما استدعى نقله للعلاج بأحد المستشفيات، فيما قال الفنان منير مكرم، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تكفلت بعلاج حسن حسني على نفقتها.

وانتشرت البارحة شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعي تدهور حالة الفنان الكبير ووفاته، قبل أن يفند الفنان القدير صحة هذه الأخبار اليوم.

ويعتبر الفنان حسن حسني، الأب الروحي لمعظم فناني الكوميديا المصريين من الجيل الحالي، حيث ساندهم في بداية حياتهم الفنية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية