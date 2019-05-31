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مخرج روسي شهير: قرار مهرجاني "كان" و "برلين" سخيف جدا!

الثقافة والفن

مخرج روسي شهير: قرار مهرجاني
visualrian.ru-Сергей Савостьянов/POOL
أندريه كونتشالوفسكي
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استهجن المخرج الروسي الشهير أندريه كونتشالوفسكي القواعد الجديدة التي ستسود مهرجاني "كان" و"برلين" السينمائيين.

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وذكر كونتشالوفسكي في مقابلة له مع وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن مهرجان "برلين" ومهرجان "كان" وقعا "مذكرة خاصة بشأن المساواة بين الجنسين"، تنص على المساواة بين عدد المخرجين من الرجال والنساء الذين ستعرض أفلامهم في مسابقات المهرجان.

وقال المخرج الروسي: "من الصعب تخيل قرار أكثر سخافة من هذا! وهذا دليل على تدهور أوروبا". وأضاف كونشالوفسكي أن الخطوة التالية ستكون بوجود إجباري لأعمال ممثلي الأقليات الجنسية وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد كونتشالوفسكي قائلا: "الأعمى فقط لا يرى أن هناك عددا كبيرا من المخرجين الذكور في العالم أكثر من الإناث وكذلك قادة الأوركسترا وعازفي الترومبون. وهذا ببساطة يتناقض مع التركيب الفيزيولوجي".

المصدر: تاس

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