"قبلة" أغضبت يوسف شاهين من لطيفة التونسية!

أعلنت النجمة التونسية لطيفة في لقاء تلفزيوني عن السبب الذي جعل المخرج المصري الشهير الراحل يوسف شاهين يغضب منها بشدة.

وقالت لطيفة في لقائها مع الإعلامية عائشة عثمان ببرنامج "عائشة شو": "إن المخرج المصري العالمي يوسف شاهين غضب منها بشدة، بسبب رفضها لمشاهد القبلات".

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وأشارت لطيفة إلى أن شاهين أراد أن يفاجئها في أول يوم تصوير لفيلم "سكوت هنصور" في الإسكندرية بمشهد يجمعها بالفنان أحمد وفيق، وطلب منها تنفيذ "قبلة"( رغم علمه برفضها للقبلات)، فتركت موقع التصوير بسبب مشهد القبلة.

وذكرت الفنانة التونسية أن المساعدين في العمل حاولوا إقناعها بتقديم المشهد، إلا أنها رفضت وغادرت مكان التصوير وعادت إلى القاهرة.

وأكدت لطيفة على رفضها تأدية مشاهد بلباس البحر في أي عمل فني لأن هذه هي قناعتها، وأنها تحب يوسف شاهين رغم موقفها من القبل، وأنها تعلمت منه التزامها ودراستها في الفن.

المصدر: يوتيوب